(Teleborsa) - AMM, società quotata su AIM Italia che opera nel mercato del mobile marketing e del web-advertising, ha completato la fusione per incorporazione delle società Cinevision S.r.l., Futureland S.r.l., I-Contact S.r.l. e Pubblicità Locale S.r.l., già controllate in via totalitaria dalla società.



Lo ha reso noto oggi AMM, dopo che è avvenuta l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione.



La fusione ha effetto dal primo marzo e le operazioni delle società incorporande saranno imputate ad AMM con decorrenza dal primo gennaio 2021.



