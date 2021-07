AMG acquista Parnassus Investments per 600 milioni di dollari

Lunedì 5 Luglio 2021, 17:00

(Teleborsa) - Affiliated Managers Group (AMG) ha raggiunto un accordo per il takeover di Parnassus Investments, per una valutazione della società specializzata in investimenti sostenibili di 600 milioni di dollari.

E' quanto riferisce una fonte vicina all'operazione, ma sia Parnassus che AMG hanno rifiutato di commentare o confermare i termini della transazione. L'operazione è soggetta all'accordo degli azionisti del fondo Parnassus controllato al 65% dal fondatore Jerome Dodson (e dalla sua famiglia) e per il restante 35% dai suoi dipendenti. Il fondo ha un gestito di 47 miliardi di dollari. Il titolo AMG quotato al Nyse ha concluso gli scambia, nella seduta di venerdì, con un timido rialzo dello 0,11%. Oggi i mercati negli USA sono rimasti chiusi per la festività dell'Independence Day.