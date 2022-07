AmEx aumenta outlook ricavi su forte rimbalzo della spesa per viaggi

(Teleborsa) - American Express, colosso statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio, ha registrato un utile netto di 1,96 miliardi di dollari, o 2,57 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2022, rispetto a un utile netto di 2,28 miliardi di dollari, o 2,80 dollari per azione, dello stesso periodo del 2021. I ricavi totali consolidati del secondo trimestre (al netto degli interessi passivi) sono stati di 13,39 miliardi di dollari, in aumento del 31% rispetto ai 10,24 miliardi di dollari di un anno fa. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspetta un utile netto per azione di 2,41 dollari su ricavi per 12,5 miliardi di dollari.

"La spesa dei Card Member è aumentata del 30% rispetto all'anno precedente al netto del tasso di cambio, trainata dal forte rimbalzo della spesa globale per viaggi e intrattenimento, che ha superato per la prima volta i livelli pre-pandemia ad aprile ed è stata trainata dalla forte crescita dei consumi e la spesa delle PMI e un aumento significativo dei viaggi aziendali", ha affermato il CEO Stephen J. Squeri.

"La spesa in beni e servizi, che è la più grande categoria di spesa sulla nostra rete, ha continuato la sua forte crescita nel trimestre e la spesa dei membri della carta Millennial e Gen Z è aumentata del 48% al netto del tasso di cambio rispetto allo scorso anno", ha aggiunto.

Sulla base della performance fino ad oggi, l'azienda sta aumentando la sua previsione di crescita dei ricavi per l'intero anno da un intervallo dal 18% al 20% a un intervallo dal 23% al 25%; la società mantiene la sua guidance per l'utile per azione per l'intero anno da 9,25 a 9,65 dollari.