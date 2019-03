American Express, previsioni su 2019 vivacizzano il mercato

(Teleborsa) -

L'inizio delle contrattazioni a Wall Street vede un avvio positivo per American Express. A rendere più vivaci gli investitori è stata la pubblicazione da parte della società statunitense delle indicazioni previste per l'esercizio 2019.



La big dei servizi finanziari ha previsto per l'anno in corso una crescita dei ricavi che va dall'8 al 10% e un utile per azione che abbracci un range compreso tra i 7,85 dollari e gli 8,35 dollari.



Il dato si confronta con la stima del consensus proposta dagli analisti, che ne registrerebbe un valore prossimo agli 8,13 dollari e un fatturato di 43,7 miliardi di dollari, fattori che si collegherebbero ad una crescita prevista dell'8,2%.



La Public Company fondata nel 1850 a Buffalo da Fargo, Wells e Butterfield, registra oggi una tonicità sui mercati che portano il titolo a 112,05 dollari, con un aumento dell'1,45%.









