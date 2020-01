American Express brinda alla trimestrale

(Teleborsa) - American Express in bella mostra a Wall Street dopo la comunicazione della trimestrale. Il colosso americano delle carte di credito ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto in calo del 16% a 1,69 miliardi di dollari, con un utile per azione al netto delle poste straordinarie pari a 2,03 dollari, 2 centesimi sopra le attese.



In aumento del 9% i ricavi a 11,365 miliardi di dollari, in linea con le previsioni del mercato.



Brilla il titolo sulla piazza newyorkese, mostrando un balzo del 2,28%. © RIPRODUZIONE RISERVATA