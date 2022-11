American Eagle Outfitters brilla su trimestrale oltre attese

Martedì 22 Novembre 2022, 17:45







(Teleborsa) - Rialzo per American Eagle Outfitters,, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 16,38%.



Il gruppo d'abbigliamento ha annunciato una trimestrale superiore alle attese. Nel terzo trimestre l'utile per azione adjusted si è attestato a 0,42 dollari contro i 22 centesimi del consensus. I ricavi sono calati del 2,6% a 1,24 miliardi a fronte degli 1,21 miliardi stimati dal mercato.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di American Eagle Outfitters, evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso American Eagle Outfitters, rispetto all'indice.



Allo stato attuale lo scenario di breve di American Eagle Outfitters, rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,75 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,29.