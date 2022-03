American Airlines torna a Venezia

Mercoledì 23 Marzo 2022, 19:00







(Teleborsa) - American Airlines ha annunciato il ripristino del volo diretto giornaliero tra il suo hub del Philadelphia International Airport e Venezia Marco Polo. Il collegamento, dopo due anni di sospensione, sarà ripristinato il 5 maggio 2022. A partire dal 7 maggio, i collegamenti tra le due città saranno giornalieri fino alla fine del mese di ottobre 2022. Saranno operati da aeromobili Boeing 787-8.



"Venezia è una delle città più belle al mondo e, insieme all'Italia, rappresenta una destinazione molto importante del nostro network globale", ha commentato Rhett Workman, Managing Director – Europe, Middle East and Asia Operations di American Airlines.



"La riattivazione del volo di American Airlines per l'hub di Philadelphia, dopo i due anni di sospensione determinati dalla pandemia, risponde ad una rinnovata domanda di traffico da e per il Nord America", ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE.