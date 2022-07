American Airlines, ricavi record nel Q2 nonostante capacità inferiore

(Teleborsa) - American Airlines, compagnia aerea statunitense, ha registrato entrate record del secondo trimestre del 2022, pari a 13,4 miliardi di dollari, che rappresentano un aumento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante abbia operato voli con una capacità inferiore dell'8,5%. L'utile netto del secondo trimestre è stato di 476 milioni di dollari, o 0,68 dollari per azione diluita (0,03 dollari un anno fa). Su base adjusted, l'utile netto del secondo trimestre è stato di 533 milioni di dollari, o 0,76 dollari per azione diluita, rispetto a una perdita di 1,09 miliardi di dollari, o 1,69 dollari per azione, un anno prima. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,76 dollari su ricavi per 13,4 miliardi di dollari.

"Siamo molto lieti di riportare un profitto trimestrale, escluse le partite speciali, per la prima volta dall'inizio della pandemia, guidato dalla forte domanda e dal duro lavoro del nostro team - ha affermato il CEO Robert Isom - Il team di American Airlines si è impegnato per soddisfare l'impennata della domanda di viaggi aerei eseguendo un'operazione affidabile in condizioni molto difficili. Siamo incoraggiati dalle tendenze che stiamo vedendo in tutta l'azienda e rimaniamo ben posizionati per la continua ripresa".

American Airlines ha chiuso il secondo trimestre con 15,6 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile. La riduzione totale del debito continua a essere una priorità assoluta e la società resta sulla buona strada per ridurre i livelli complessivi di debito di 15 miliardi di dollari entro la fine del 2025.