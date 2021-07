American Airlines, ricavi battono attese in secondo trimestre con ripresa viaggi

Giovedì 22 Luglio 2021, 14:00

(Teleborsa) - American Airlines ha battuto le stime degli analisti per le entrate del secondo trimestre. I ricavi operativi totali sono stati di 7,5 miliardi di dollari, contro gli 1,6 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020 e i 7,3 miliardi di dollari previsti dal mercato, secondo dati Refinitiv. La compagnia aerea ha registrato un flusso di cassa positivo nel periodo per la prima volta dall'inizio della pandemia, con un tasso di costruzione di cassa di circa 1 milione di dollari al giorno.

La compagnia aerea ha registrato un utile netto del secondo trimestre di 19 milioni di dollari, o 0,03 dollari per azione diluita (rispetto a una perdita di 2,07 miliardi di dollari, o 4,82 dollari per azione, di un anno prima). Escludendo le partite speciali, c'è stata una perdita netta di 1,1 miliardi di dollari o -1,69 dollari per azione.

Sulla base delle tendenze attuali, la società prevede che la sua capacità del terzo trimestre diminuirà di circa il 15%-20% rispetto al terzo trimestre del 2019, che le sue entrate diminuiranno di circa il 20% rispetto al terzo trimestre del 2019 e che il margine ante imposte sarà compreso tra il -3% e il -7%.