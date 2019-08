(Teleborsa) - L'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, 'aeroporto strategico' per il Settentrione ha comunicato che la compagnia aerea American Airlines ha deciso di non riattivare per l'estate 2020 il collegamento stagionale con Philadelphia.



I voli programmati per il 2019 proseguono senza modifiche fino al mese di settembre.









