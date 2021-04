14 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Buona la performance di American Airlines, che si attesta a 22,86 con un aumento dell'1,31%, dopo che la compagnia aerea si è detta ottimista sulle performance dell'estate grazie al progredire della campagna vaccinale. American Airlines prevede di volare con una capacità del 90% sui voli domestici, rispetto all'estate 2019, e dell'80% sui collegamenti internazionali.

La società ha inoltre comunicato che opererà più di 150 nuove rotte quest'estate e utilizzerà più widebody (cioè aerei di grandi dimensioni) da Miami per soddisfare la domanda di viaggi in America Latina e Caraibi. "Durante la pandemia, il nostro modo di agire è stato quello di prendere decisioni sulla base di ciò che i clienti ci dicono di volere e di cui hanno bisogno - ha affermato Brian Znotins, Vice President of Network Planning di American Airlines - E oggi ci dicono che non vedono l'ora di tornare a viaggiare.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,24 e successiva a 23,9. Supporto a 22,58.