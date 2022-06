American Airlines aumenta stime ricavi Q2 su forte domanda

Venerdì 3 Giugno 2022, 15:00







(Teleborsa) - American Airlines ha comunicato che prevede un aumento dei ricavi del secondo trimestre maggiore rispetto alle indicazioni precedenti, "guidato dalla continua forza della domanda e dell'ambiente dei prezzi". La compagnia aere statunitense ora si aspetta che le entrate aumenteranno tra l'11% e il 13% rispetto ai livelli pre-pandemia, quando invece la precedente previsione era per un aumento dal 6% all'8%. La capacità, rispetto al secondo trimestre del 2019, si collocherà nella parte bassa dell'intervallo di guidance precedente comunicato.



Il vettore prevede che i continui aumenti del prezzo del carburante degli aerei si tradurranno in un maggiore aumento dei costi del carburante nel secondo trimestre rispetto alle indicazioni precedenti (le spese medie del carburante saranno tra 3,92 e 3,97 dollari per gallone vs precedente di 3,59-3,64 dollari per gallone). American Airlines stima comunque che la solidità dei ricavi compenserà questi maggiori costi, determinando un aumento del margine ante imposte Adjusted dal 4% al 6% (rispetto a stime precedenti dal 3% al 5).