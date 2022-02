AMD, outlook 2022 sopra le attese grazie a forte domanda chip

(Teleborsa) - Advanced Micro Devices (AMD), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, ha registrato per il quarto trimestre del 2021 un fatturato di 4,8 miliardi di dollari, un utile operativo di 1,2 miliardi di dollari, un utile netto di 974 milioni di dollari e un utile diluito per azione di 0,80 dollari. Su base rettificata, l'utile operativo è stato di 1,3 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 1,1 miliardi di dollari e l'utile diluito per azione è stato di 0,92 di dollari (superando le attese degli analisti per 0,76 dollari).

Per l'intero anno 2021, la società ha registrato un fatturato di 16,4 miliardi di dollari, un utile operativo di 3,6 miliardi di dollari, un utile netto di 3,2 miliardi di dollari e un utile diluito per azione di 2,57 di dollari. Su base rettificata, l'utile operativo è stato di 4,1 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 3,4 miliardi di dollari e l'utile diluito per azione è stato di 2,79 di dollari.

"Il 2021 è stato un anno eccezionale per AMD con ricavi e redditività annuali record - ha affermato Lisa Su, presidente e CEO di AMD - Ognuna delle nostre attività ha ottenuto risultati estremamente positivi, con i ricavi dei data center che raddoppiano anno dopo anno grazie alla crescente adozione dei processori AMD EPYC tra i clienti cloud e aziendali". "Ci aspettiamo un altro anno di crescita significativa nel 2022 mentre amplieremo il nostro portafoglio attuale e lanciamo la nostra prossima generazione di prodotti per PC, giochi e data center", ha aggiunto.

Per il primo trimestre del 2022, AMD prevede un fatturato di circa 5 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 45% anno su anno e di circa il 4% trimestre su trimestre. AMD prevede che il margine lordo non GAAP sarà di circa il 50,5% nel primo trimestre del 2022. Per l'intero anno 2022, è previsto un fatturato di circa 21,5 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 31% rispetto al 2021 guidato dalla crescita di tutte le attività. Secondo i dati Refinitiv, gli analisti si aspettavano la previsione di un fatturato di 19,27 miliardi di dollari.