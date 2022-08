AMCO sigla accordo per acquisto portafogli NPL di UnipolRec e MPS

(Teleborsa) - AMCO ha siglato un accordo vincolante con UnipolRec, per l'acquisto di un portafoglio di crediti in sofferenza (NPL) del valore di 2,6 miliardi di euro (GBV). L'operazione rappresenta uno dei deal più rilevanti in termini di volumi sul mercato italiano nel 2022.

Il portafoglio, che è costituito da crediti classificati a sofferenza relativi a oltre 24.700 controparti, è composto prevalentemente da posizioni corporate (l'84,5% del GBV) ed è equamente bilanciato tra crediti secured e unsecured.

Nell'operazione, attesa perfezionarsi entro la fine del 2022, AMCO è stata assistita dallo studio legale Legance, da EY Advisory e FBS Next per l'attività di due diligence finanziaria, da Vitale e Co. in qualità di advisor finanziario

Sempre AMCO ha siglato un accordo vincolante con il Gruppo Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto di 208 milioni (GBV) di crediti in sofferenza secured. Il portafoglio, relativo a oltre 1.700 controparti, è equamente bilanciato tra posizioni corporate e retail. L'acquisizione, assistita dallo studio legale Chiomenti e da KPMG Advisory per l'attività di due diligence finanziaria, è attesa perfezionarsi nel quarto trimestre del 2022.

A seguito di queste due operazioni, le masse in gestione ad AMCO raggiungono 36,9 miliardi, un ulteriore step nel percorso di crescita della società.