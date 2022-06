Amco, S&P conferma rating con outlook positivo

Mercoledì 22 Giugno 2022, 18:00







(Teleborsa) - L'agenzia S&P Global ha pubblicato, in data odierna, un'analisi di rating aggiornata per cui il rating a lungo termine di Amco rimane "BBB" con Outlook Positivo e il rating a breve termine rimane "A-2".



Il rating è allineato a quello attribuito alla Repubblica Italiana (BBB/Positivo) e "testimonia la solidità di Amco".



Nel suo studio, S&P evidenzia che "Amco tende a gestire gli UTP in modo paziente per evitare gli effetti negativi che le liquidazioni forzate potrebbero produrre sull'economia reale".



Amco è una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati.