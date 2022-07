AMCO: AUM raggiungono 34,1 miliardi, elevata solidità patrimoniale

(Teleborsa) - AMCO ha riportato nel primo semestre 2022 un utile di utile netto di 10 milioni di euro, rispetto ai 36,5 milioni del primo semestre 2021, per effetto delle maggiori rettifiche di valore a copertura del rischio di credito di specifiche posizioni e della revisione delle valutazioni dei fondi (OICR) in portafoglio.

"I risultati del semestre evidenziano una dinamica degli incassi in continuo miglioramento con una crescita a due cifre grazie al contributo di tutte le divisioni di business" ha dichiarato Marina Natale, Amministratore Delegato di AMCO, aggiungendo "il nostro obiettivo per la seconda parte dell'anno è di consolidare la crescita, continuando ad approcciare il cliente debitore con una gestione paziente e sostenibile, volta a evitare stress finanziari, a garanzia della continuità del business e dello sviluppo dell'impresa".

Al 30 giugno 2022, gli Asset under Management (AuM) pro-forma raggiungono i 34,1 miliardi (+3%) e sono composti per il 59% da sofferenze (NPL) e per il 41% da inadempienze probabili (UTP). La crescita degli AuM pro-forma riflette gli accordi firmati con il Gruppo Intesa Sanpaolo per l'acquisto di 1,4 miliardi di crediti leasing immobiliari in sofferenza e di un portafoglio di single name UTP del valore lordo di 120 milioni, il cui perfezionamento è previsto nella seconda metà del 2022.

Gli incassi nei primi sei mesi dell'anno evidenziano una crescita dell'11% a 667 milioni, confermando il successo del modello operativo in-house/outsourcing. Tutte le divisioni di business contribuiscono alla crescita degli incassi. In particolare, si evidenzia la

buona performance della Divisione Special Partnerships & Servicers che registra la crescita più alta (+24%).

I ricavi sono in crescita (+6%) e raggiungono i 150,2 milioni con un peso crescente dei ricavi da investimenti, pari all'85% del totale (83% nel 1° semestre 2021). I restanti ricavi sono originati dall'attività di servicing. L'EBITDA, pari a 90,6 milioni, è in crescita dell'1,2% rispetto al primo semestre 2021. La dinamica riflette l'aumento dei ricavi che assorbe la crescita delle spese legali e di recupero delle azioni di gestione avviate che origineranno incassi futuri. L'EBITDA margin è al 60%. L'EBIT è di 47,1 milioni.

Lo stato patrimoniale si conferma solido e le voci principali sono sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2021. l patrimonio netto al 30 giugno 2022 ammonta a €2.366 milioni. Il coefficiente patrimoniale CET1 è pari al 36,2%; anche il Total Capital ratio è pari al 36,2%, non essendo presenti in bilancio obbligazioni subordinate. L'elevata solidità patrimoniale permette di gestire i rischi potenziali e crea flessibilità per ulteriore espansione del business.