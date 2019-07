AMC, pronte 300 nuove assunzioni

(Teleborsa) - Un blocco di assunzioni per una delle più grandi aziende di sistemi di cottura di altissima qualità. La AMC (Alfa Metalcraft Corporation), sta cercando 300 nuovi collaboratori incaricati alle vendite.



L'obiettivo del General Manager Antonio Abano, con queste nuove assunzioni, è quello di implementare nuove strategie di sviluppo nella forza vendita.



L'azienda tedesca è presente in ben 30 paesi, con la sede internazionale in Svizzera, a Rotkreuz, dove si trova anche l'organo di ricerca e sviluppo dell'azienda. In Italia, la sede è dal 1970 a Milano e rappresenta il principale punto di produzione europea, a braccetto con la Germania e la Svizzera, e uno dei tre mercati primari di vendita, con un fatturato di 50 milioni di euro che ha registrato incrementi del 15% negli ultimi 3 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA