AMC, nel 2022 vorrebbe rifinanziare debito per ridurre interessi

(Teleborsa) - "Nel 2020 e all'inizio del 2021, AMC ha assunto debiti a tassi di interesse elevati per sopravvivere. Se possiamo, nel 2022 vorrei rifinanziare parte del nostro debito per ridurre la nostra spesa per interessi, anticipare alcune scadenze del debito di diversi anni e allentare i covenants". Lo ha dichiarato Adam Aron, amministratore delegato di AMC Entertainment, catena di cinema statunitense e uno dei cosiddetti meme stock.

"Con una posizione finanziaria in miglioramento, uno dei nostri obiettivi per il 2022 è rafforzare il nostro bilancio. Non vi è alcuna garanzia di successo, ma faremo del nostro meglio per ottenere questo risultato. Pensiamo sempre a modi creativi per rendere più sicuro il futuro di AMC", ha scritto in un tweet che è stato anche riportato in una comunicazione alla SEC.

Intanto, spicca il volo Amc Entertainment Holdings al NYSE, dove si attesta a 27,77, con un aumento del 2,10%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 28,2 e successiva a quota 29,35. Supporto a 27,05.