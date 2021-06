(Teleborsa) - AMC Entertainment Holdings ha annunciato di aver già completato la vendita di 11,55 milioni di azioni. La catena di cinema statunitense aveva annunciato il piano prima dell'apertura odierna del mercato, anche per sfruttare il grande rialzo registrato nella giornata di ieri (+95%). AMC ha raccolto circa 587,4 milioni di dollari di nuovo capitale azionario, al lordo delle commissioni, a un prezzo medio di circa 50,85 dollari per azione. Durante la seduta odierna il titolo ha perso fino al -34% prima di recuperare quasi tutto il ribasso.

"L'apporto di ulteriori 587,4 milioni di dollari di nuovo capitale in aggiunta ai 658,5 milioni di dollari già raccolti in questo trimestre si traduce in un aumento di capitale totale nel secondo trimestre di 1,246 miliardi di dollari, che afforza sostanzialmente e migliora il bilancio di AMC, fornendo una preziosa flessibilità per rispondere a potenziali sfide e sfruttare opportunità interessanti in futuro", ha commentato il presidente e CEO Adam Aron.

Intanto, è tornato a scambiare in positivo il titolo a Wall Street, dove Amc Entertainment Holdings sta mettendo a segno un rialzo del 5,53%, attestandosi a 66,01. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 76,5 e successiva a 106,4. Supporto a 46,59.