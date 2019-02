Ambienthesis ottiene ordine da Nucleco

(Teleborsa) - Nuova commessa per Ambienthesis. La società, che opera nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali, ha ottenuto, quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, un ordine da parte di Nucleco avente ad oggetto il servizio di trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi derivanti dallo scavo delle fosse "A" e "B" della centrale Sogin di Latina.



Dell'importo totale dei lavori, pari a circa 700 mila euro, l'ammontare di competenza di Ambienthesis, che ha una quota di partecipazione all'RTI del 70%, sarà di circa 500 mila euro, si legge in un comunicato.



L'esecuzione dei lavori verrà completata entro il corrente mese di giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA