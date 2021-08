Ambiente, Rapporto WWF: 39 milioni di posti di lavoro in più da abbandono politiche sussidi

Giovedì 19 Agosto 2021, 16:00

(Teleborsa) - I governi potrebbero creare ben 39 milioni di posti di lavoro abbandonando l'attuale politica di sussidi ed investendo 500 miliardi di dollari per la natura, ad esempio la rinaturalizzazione, ovvero una solo annualità di quei sussidi "perversi" che ancora oggi distruggono la biodiversità.

E' quanto suggerisce un rapporto - "Halve Humanity's Footprint on Nature to Safeguard our Future" - prodotto da Dalberg Advisors e commissionato da WWF Italia in vista dei negoziati delle Nazioni Unite sulla Biodiversità, che inizieranno la prossima settimana.

"Agire per evitare il collasso degli ecosistemi e l'aggravarsi della crisi climatica è l'imperativo dei nostri tempi, ma i governi spendono almeno 500 miliardi di dollari l'anno in sussidi per attività come l'agricoltura insostenibile o la pesca eccessiva che danneggiano la natura, con conseguenze disastrose per la società, l'economia e il nostro stesso benessere", afferma Marco Lambertini, direttore generale del WWF International.

Nel 2020, il Future of Nature and Business Report del World Economic Forum ha previsto che le soluzioni "nature-positive" potrebbero creare 395 milioni di posti di lavoro entro il 2030 e 10.100 miliardi di dollari in opportunità commerciali. Il nuovo rapporto del WWF, prevede che distribuire questo stimolo tra i paesi in modo equo - cioè in base alla popolazione, non alla loro forza economica - creerebbe quasi il doppio dei posti di lavoro se invece si agisse altrimenti (39 milioni contro 20 milioni). Uno stimolo equo contribuirebbe a proteggere maggiormente la biodiversità e aiuterebbe a creare percorsi di crescita verde per i paesi meno sviluppati.

La necessità di raggiungere un accordo per fermare e invertire la perdita di natura entro il 2030 non è mai stata così urgente, ma il WWF è preoccupato che il mondo non stia riuscendo a rispondere adeguatamente alla crisi dei sistemi naturali, pregiudicando anche la nostra capacità di affrontare l'emergenza climatica e mettendo in pericolo le risorse da cui tutti dipendiamo, nonché la nostra stessa sopravvivenza. Più della metà del PIL mondiale - 44 mila miliardi di dollari - dipendente in qualche modo dalla natura. Il cambiamento ambientale globale mette a rischio quasi 10.000 miliardi di dollari entro il 2050 e potrebbe provocare un aumento dei prezzi su larga scala per le principali materie prime come, tra le altre, il legno e il cotone.

Oltre a chiedere un passo decisivo per dimezzare l'impronta della produzione e del consumo entro il 2030, il WWF sta chiedendo ai paesi di aumentare drasticamente le loro ambizioni e nel perseguire l'obiettivo di un'inversione della perdita di biodiversità in modo da garantire un mondo nature-positive nel prossimo decennio. Il WWF accoglie con favore l'inclusione di un obiettivo di tutela del 30% delle aree terrestri e marine entro il 2030, presente nell'attuale bozza di testo del nuovo accordo globale sulla biodiversità - che deve essere affiancato da un approccio che rispetti e garantisca i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali - ma nel contempo chiede ai negoziatori di porre l'accento sul rafforzamento significativo dei meccanismi di attuazione contenuti nella bozza di accordo, affinché questo. una volta adottato, sia veramente efficace.