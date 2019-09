© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -specie in relazione alle suequelloin primis.di temperatura previsti entro fine secolo portano con sé una perdita didel Pil pro capite mondiale, una marcata concentrazione di(del Nord) a scapito di altri (quelli dell'emisfero sud) con tutte le conseguenze che ne conseguono. A sostenerlo ilche calcola al 2100 le seguenti variazioni del Pil pro-capite in Europa in base al cambiamento climatico:Si stimano poi insolo iche entro il. In questo scenario, ilrileva chee ilha già generato effetti importanti;500 ettari tra Sicilia e Calabria sono già oggi destinati alla coltivazione di frutta esotica, mentre le temperature che si innalzano(in 30 anni +27% ad esempio nel tonno).