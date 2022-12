Ambiente, piattaforma "RESPIRA": 50 domande per aprire una CER

(Teleborsa) -che in appena tre mesi si son fatti avanti per costituire unaCER) in forma cooperativa. E' quanto si legge in una nota che sottolinea"In queste settimane – racconta il direttore generale di Coopfond,– abbiamo incontrato 50 gruppi più o meno organizzati, interessati a cogliere questa opportunità. È davvero una buona notizia perché costruire comunità energetiche è necessario: è una strada per diminuire il costo dell'energia e aumentare il livello di indipendenza, ma è soprattutto un modo per favorire uno sviluppo sostenibile, capace di rispettare l'ambiente e, nello stesso tempo, di far crescere la comunità in cui siamo inseriti".Una comunità energetica è un'entità che produce e condividegenerando e gestendo autonomamente energia pulita, riducendo le emissioni di CO2 e gli sprechi energetici: si tratta di un soggetto di diritto autonomo a cui possono partecipare come componenti persone e organizzazioni – sia private che pubbliche – che decidono di collaborare alla produzione e al consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili.I partner di RESPIRA - si legge ancora - si sono messi a disposizione per supportare gruppi di cittadini organizzati, cooperative ed altre imprese, enti pubblici nella costruzione e avvio di una comunità energetica in forma cooperativa, adeguando la propria offerta a ciascuna specifica comunità, territorio, esigenza, mettendo a disposizione una filiera di partner tecnici e finanziari. Adottando un innovativo e pressoché unico approccio cooperativo."Abbiamo per tre mesi effettivamente respirato aria nuova – commentapresidente di Legacoop nazionale – in un periodo difficile non solo dal punto di vista energetico. Segno che la fiducia e voglia di partecipazione è diffusa e resiliente, sia tra le cooperative che tra i futuri cooperatori. Attorno a RESPIRA poi si sta creando una forte rete di collaborazione. Oltre alle 50 potenziali CER, bisogna evidenziare il crescente numero di partner, cooperativi e non, che si mettono a disposizione del progetto. In linea con il Playing my part della commissione europea stiamo facendo la nostra parte, insieme""L'interesse riscontrato nel territorio italiano al progetto RESPIRA fino ad oggi – spiegafondatrice e CEO Ecomill – ci fa molto ben sperare per il prossimo sviluppo di comunità energetiche che ambiscano a massimizzare i benefici economici, sociali e ambientali per tutti i soggetti coinvolti. Questo è uno degli obiettivi che il regolatore si è posto nel disciplinare questi nuovi soggetti giuridici e, come Ecomill, siamo lieti di poter offrire lo strumento di crowdinvesting a queste comunità. L'ampia partecipazione dei cittadini al finanziamento degli impianti a disposizione delle CER ottenuta attraverso il crowdfunding, permette di mantenere all'interno della comunità la remunerazione del capitale, e quindi buona parte dei ritorni dell'investimento in unaCER"."Le 50 realtà proponenti incontrate in questi primi tre mesi di attività – raccontavicedirettore di Banca Etica – sono un segnale importante che dimostra la validità della partnership costruita con RESPIRA e, soprattutto, l'attenzione crescente di cittadini e imprese verso l'opportunità rappresentata dalle CER, sulle quali Banca Etica sta investendo nell'ambito della propria complessiva strategia a supporto della transizione energetica di privati e imprese".