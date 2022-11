Ambiente, decolla Safebreath.net, rete di imprese per abbattere le polvere sottili

Nasce una nuova rete d’impresa nazionale con l’obbiettivo di proporre una soluzione per abbattere le polveri sottili PM 2.5 e PM 10 negli ambienti industriali: si chiama “Safebreath.net” ed è stata presentata ufficialmente a Rimini nell’ambito dal salone fieristico Ecomondo. A dar vita all’innovativa aggregazione imprenditoriale sono 3 aziende, leader nei rispettivi settori: Idrobase Group (Borgoricco – Padova), MVT-Mion Ventoltermica (Maserada sul Piave – Treviso), Sibilia (Castelletto Sopra Ticino – Novara).

Safebtreath.net è una proposta aperta ad altre realtà aziendali italiane , che ne condividano lo spirito del “fare squadra”. Attraverso l’aggregazione di sistema, l’obbiettivo è proporre sul mercato mondiale una soluzione “chiavi in mano”, garantita dalla riconosciuta professionalità del “made in Italy”. Frutto di ricerca nelle tecnologie dell’acqua in pressione, i macchinari Idrobase (cannoni sparanebbia, moduli e linee misting, idropulitrici) provvederanno all’abbattimento delle polveri al suolo ed alla pulizia delle superfici inquinate.

Le polveri saranno quindi aspirate dai potenti impianti realizzati da Sibilia, capaci di adattarsi ad ogni ambiente, sia con soluzioni personalizzate che centralizzate, grazie ad un’esperienza maturata in oltre 80 anni di storia. A filtrare le polveri saranno, infine, le ventole installate da MVT-Mion Ventoltermica, da oltre mezzo secolo specializzata nella depurazione dell’aria, utilizzando anche specifici software per la gestione dei processi. Le polveri sottili sono, infatti, tra le principali fonti inquinanti con forti impatti sul clima e la salubrità degli agglomerati urbani.

«Ridurre le fonti di inquinamento è ormai un’esigenza condivisa globalmente. Safebreath.net è una risposta di sistema, capace di cogliere le richieste di mercato, offrendo una soluzione integrata e flessibile, garantita dalla qualità del made in Italy» affermano unanimemente i responsabili aziendali, presenti all’evento di Rimini (Bruno Ferrarese, Co-presidente Idrobase Group; Paolo Mion, Ceo MVT-Mion Ventoltermica; Alberto Sibilia, Managing Director Sibilia), che concludono: «Come recita il nostro claim: Safebreath.net è la soluzione industriale per respirare aria sana».