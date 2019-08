Ambiente, i settori green puntano su su tecnologia e innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I settori green puntano su tecnologia e innovazione: bennel settore, con una su sei dedicata ai temi ambientali. Su un totale di, ben 3 mila sono concentrate inconche si piazza in testa con, seguita da(132) e(75). Tra i principali settori di ricerca del green e del risparmio energetico, i collaudi e controlli, con 162 startup innovative in Italia di cui 18 a Milano, la consulenza agraria con 145, la fabbricazione di pile e elettrodomestici con 104 di cui 11 a Milano, la fornitura di energia, gas e acqua con 93."Come partner europeo nella rete EEN, Enterprise Europe Network, puntiamo a. Un rapporto in crescita quello tra ambiente e tecnologia, come si vede dalle startup innovative, che inseguono proprio questi temi e settori" - ha commentatoCi affianchiamo alle imprese con un- conclude Dal Checco - per far crescere ricerca e innovazione, alla base della competitività in Italia e all'estero.in questi settori e la connessione tra università e ricerca, che puntiamo a rafforzare".