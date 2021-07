Ambiente, ENEA parteciperà a Ecomed 2021 a Catania

Martedì 13 Luglio 2021, 14:45

(Teleborsa) - L'ENEA parteciperà alla III edizione di Ecomed, in programma dal 14 al 16 luglio 2021, nell'ambito della manifestazione Catania 2030 – Green expo del Mediterraneo. ENEA sarà presente con i due progetti finanziati dal Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 14-20: Il Progetto ES-PA e il Progetto Arcadia.

I temi della manifestazione sono ambiente, clima, risorse, energia, rifiuti, territorio e mobilità, in linea con le attività del progetto ES-PA e del progetto ARCADIA. In particolare il progetto ES-PA è dedicato al rafforzamento della capacità amministrativa nei settori dell'energia e della sostenibilità ambientale, mentre il progetto ARCADIA, è dedicato a rafforzare le competenze delle Pubbliche Amministrazioni per integrare correttamente l'approccio del ciclo di vita nella definizione di bandi per appalti pubblici e acquisti verdi e realizzare una banca dati italiana LCA (Life Cycle Assessment) relativa a 15 filiere nazionali, strumento strategico per promuovere eco-innovazione e supportare azioni di economia circolare lungo le filiere produttive nazionali.

In particolare, il giorno 15 luglio alle ore 11:00 avrà luogo l'evento "Ambiente, energia e territorio: Amministrazioni più forti per politiche più efficaci. Il PON Governance tra interventi in corso e prospettive future di supporto alla PA", nel corso del quale verranno presentate le attività e i risultati più significativi raggiunti fino ad ora dai due progetti.