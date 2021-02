© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Uno studio pubblicato sulla rivista internazionale "" da un team di ricercatori diha evidenziato che negli ultimi 20 anni l'ha ‘cancellato' circa nove ettari di superficie della Riserva della Sentina, nell'estremità sud-orientale delle; inoltre, fra il 1985 e il 2012 la superficie coperta da dune si è ridotta di oltre l'80%, pari ad una perdita di 40.000 metri quadrati di habitat naturale.A questo scenario si aggiunge il fatto che il– che scorre nell'area e segna il confine tra Marche e Abruzzo – non è più in grado di trasportare i quantitativi di sabbia necessari a mantenere in equilibrio il litorale marchigiano, a causa del depauperamento del proprio letto provocato anche delle attività estrattive, con danni all'ecosistema ed arretramento dell'ambiente balneare."L'approccio metodologico basato sull'incrocio di dati geografici, storici, territoriali, oltre a rilievi sul campo, consente la mappatura, la condivisione di dati e di risultati e la sua replicabilità e adattabilità ad altri contesti – ha sottolineatodel Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA – inoltre, può rappresentare un valido strumento di supporto alle decisioni per le amministrazioni e le istituzioni coinvolte nella gestione dei sedimenti per la conservazione dell'habitat costiero e lo sviluppo di strategie di adattamento".Come segnala il portale news di ENEA, le autorità locali dopo aver preso visione dello studio hanno iniziato a mettere in campo azioni per mitigare gli effetti dell'erosione nei tratti della costa maggiormente esposti al fenomeno, attraverso il cosiddetto "", ovvero dragando i sedimenti dal vicino porto di, che è soggetto a periodici processi di insabbiamento."Questo tipo di intervento consente da una parte di garantire la sicurezza della navigazione nel porto e dall'altra di salvaguardare l'dellaed è fondamentale per la gestione e lo sviluppo di strategie di protezione della costa. Tuttavia – ha concluso Cappucci – nel lungo periodo, saranno necessari interventi mirati alla riduzione della pressione antropica sull'area e all'incremento della disponibilità di".