Ambiente, ENEA al Festival della Scienza di Genova

(Teleborsa) - ENEA partecipa al Festival della Scienza 2018,, con la mostra "Plastica: dinamiche di un'era - Storie e sguardi sul materiale che ha cambiato la nostra vita" che illustra anche le attività dell'Agenzia nel settore.Il Festival sarà inoltre l'occasione per presentare l'opuscolo "Agisci P.U.R.E. tu", con i suggerimenti dei ricercatori ENEA sull'all'insegna del motto "Privilegia, Usa, Riduci, Evita"., dai contenitori usa e getta ai muscoli artificiali,. Ma la gestione poco responsabile, soprattutto del fine vita di molti oggetti, ha determinato l'attuale emergenza ambientale", sottolineaDa recenti studi dell'ENEA è emerso che. Negli ultimi dieci anni la produzione della plastica è stata superiore a quella di tutto il XX secolo e, se non si inverte il trend attuale, nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesce (fonte UNEP - Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente).