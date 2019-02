Ambiente, Costa: Piano da 9,1 miliardi contro dissesto ed emergenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Verrà presentato dal Governo a metà febbraio ma a fornire le prime anticipazioni è stato, pochi giorni fa,in un'intervista al Sole 24 Ore., sui quali l'Ue ha concesso la flessibilità" ha spiegato il ministro. Fondi che, "in un Paese come l'Italia, che ha il 79% di fragilità idrogeologiche", risultano "indispensabili" e, che saranno, dunque per interventi strutturali, su impulso dei presidenti delle Regioni in qualità di commissari straordinari per il dissesto. L'obiettivo, afferma Costa, è "ottenere quanti più progetti cantierabili possibile"."Dopo aver messo i presidenti delle Regioni in condizioni di lavorare con soldi certi, miglioriamo altri elementi di gestione dei fondi che si sono rivelati colli di bottiglia, – ha aggiunto il Ministro – il primo riguarda. Ci siamo resi conto che il sistema è farraginoso e che l'algoritmo, calcolato per nuvole di interesse, penalizza i luoghi meno abitati, i costoni rocciosi, le aree montane. Allora abbiamo scelto di mantenere l'algoritmo, segno di forte trasparenza, ma lasciando una percentuale di valutazione al commissario in relazione alle zone più marginali.Un'altra novità riguarda"Il progetto – fa sapere Costa – ci arriverà prima della fase di validazione" e, dal momento che "il costo delle varie fasi progettuali per arrivare alla cantierabilità spesso è insostenibile per i Comuni, soprattutto i piccoli, abbiamo deciso di anticipare la prima tranche di finanziamento fino alla fase esecutiva, quando la progettazione è in buono stato di avanzamento e ha superato il preliminare". Inoltre, ha concluso il ministro, "intendiamo ridurre a 3 le tranche di pagamento, che oggi vanno da 5 a 8".