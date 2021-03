© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'istituzione del Ministero della transizione ecologica da parte delrisponde all'esigenza di una governance coordinata della transizione delma il nuovo ministero dovrà rappresentarealle politiche ambientali con uno sguardo più attento al legame tra ambiente e sviluppo economico".Cosìin una nota nella quale si sottolinea che "tale approccio, certamente più dinamico, garantirebbe al sistema produttivo italianodi cogliere la sfida del green e di guadagnare margini di competitività che in questo frangente storico sono quanto mai preziosi per la ripresa dell'economia nella fase post-covid.In tale ottica - si legge - "èpreviste dal decreto di istituzione del MITE, come il Comitato interministeriale per la transazione ecologica, siano improntate alla stessa visione di sviluppo (in tal senso, il suo inquadramento all'interno del Codice Ambientale sembra assecondare una visione più conservatrice) e orientate all'interlocuzione fluida con le parti sociali e le categorie produttive che saranno impattate dalla transizione".Sarebbe pertanto opportuno "che ilCITE) preveda la possibilità di partecipazione delle associazioni di categoria, analogamente a quanto succede ad esempio nell'ambito delle politiche europee (si pensi al CIAE), soprattutto in considerazione del fatto che al Comitato verranno assegnate partite importanti, quali la definizione delle politiche in materia di mobilità sostenibile e di economia circolare, o la complessa questione della ridefinizione dei(SAD). Su quest'ultimo tema da tempo la CNA evidenzia la necessità che la rimozione dei SAD debba avvenire con adeguata gradualità e con partite compensative secondo un principio riallocativo, destinando le risorse liberate allaconclude la nota.