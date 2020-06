Ambienta ottiene riconoscimento Carbon Neutral

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, asset manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha recentemente ottenuto il, avendo compensato tutte le proprie emissioni di carbonio (Scope 1, 2, 3), con il supporto del consulente specializzatoCertificata comee orgogliosa firmataria degli(UN PRI) fin dal 2012, Ambienta, aderendo al movimento di azione climatica Climate Emergency Declaration COP 25, si era già impegnata a raggiungere ilentro il 2030, ma quest'anno,, la società ha ottenuto la certificazione diAl fine di mantenersi carbon neutral negli anni a venire, Ambienta si impegna inoltre a compensare anche in futuro le proprie emissioni, in modo proporzionale all'espansione delle proprie attività.Questa certificazione è ildi Ambienta, un progetto che si allinea perfettamente con gli obiettivi e le ambizioni indicate dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in materia di sostenibilità ambientale e nella lotta ai cambiamenti climatici. Il piano si fonda suessenziali: attività finalizzate alladi carbonio; un progetto di; un piano di