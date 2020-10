Ambienta crea una realtà leader nei macchinari per il packaging sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il più grande fondo europeo di private equity sulla sostenibilità,ad un'altra società in èportafoglio,, e dare. La nuova realtà sarà leader nel settore dei macchinari per ilè un operatore leader nel settore dei. Nel giugno 2020, Amutec ha acquisito le attività operative di, conseguendo un ampliamento dei mercati serviti e della propria presenza geografica.La neoacquisitasi muove nello stesso settore con una gamma di. L'azienda condivide con Amutec il ruolo di leader nella progettazione epensati per processare polimeri riciclati e bio-compostabili, che rappresentano oltre l'80% dei prodotti venduti nel 2019 e favoriscono in numerosi mercati l'adozione di alternative più sostenibili alla plastica vergine. A ciò si aggiungono soluzioni innovative negli imballaggi flessibili, che consentono una riduzione fino al 70% sull'utilizzo della plastica rispetto ai tradizionali imballaggi rigidi.crea un gruppo condella gamma prodotti, storia e presenza geografica, un posizionamento da leader in diverse aree e segmenti di mercato e l'ambizione di diventare il fornitore di riferimento per i clienti più esigenti a livello globale.Per, ceo di Amutec, "questa operazione ci proietta su una dimensione nuova e crea un soggetto unico"., azionista di Mobert, crede "che questa operazione dia a Mobert e a tutti i suoi dipendenti una nuova prospettiva di crescita". E, partner di Ambienta, ricorda come "Mobert e Amutec condividano una forte tradizione imprenditoriale e un'offerta prodotto basata sull'eccellenza e sulla sostenibilità ambientale, che sta portando ottimi risultati anche nell'attuale contesto di mercato".