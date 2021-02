© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, ha, società attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione diin ambito residenziale, esterni, commerciale e industriale.Con sede a Sywell, Northamptonshire (Regno Unito), Collingwood è tra i primi player nel Regno Unito ad aver creato una gamma di prodotti di illuminazione a LED ideati appositamente per il mercato della distribuzione elettrica. Ildell'illuminazione a LED nel quale opera Collingwood è stimato innelle aree geografiche nelle quali opera la società, ossia Regno Unito e Francia. A seguito dell'operazione, il gruppo manageriale di Collingwood, guidato dal, manterrà una partecipazione significativa nella società."Collingwood è perfettamente allineata alla nostra strategia diambientale nello sviluppo organico e attraverso M&A internazionale - ha commentatodi Ambienta - Questa è la seconda acquisizione realizzata da Ambienta nel Regno Unito in 12 mesi, riprova di un impegno a lungo termine in una geografia strategica".