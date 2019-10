Amazon, i conti deludono: utile in calo

Ultimo aggiornamento: 20:51

Amazon delude e Jeff Bezos perde il titolo di paperone mondiale. Il colosso delle vendite chiude il terzo trimestre con un utile in calo del 26% a 2,1 miliardi di dollari: si tratta della prima flessione su base annua dal 2017. A pesare sono gli importanti investimenti realizzati da Amazon per ridurre i tempi delle consegne a 24 ore. Una spinta che durante la stagione delle feste natalizie arriverà a costare al colosso 1,5 miliardi di dollari.Pur essendo stati abituati e addestrati nel corso degli anni da Amazon a concentrarsi sul lungo termine e non su un singolo trimestre, gli investitori sono colti di sorpresa dai conti deludenti. E a Wall Street il titolo affonda, arrivando aperdere oltre il 7% nelle contrattazioni pre-mercato e limitando poi le perdite al 3-4% durante la seduta regolare. Il calo rende meno ricco il fondatore e numero uno Jeff Bezos: con i titoli che perdono il 4% a 1.712 dollari per azione, il patron di Amazon vale 107,1 miliardi di dollari, 300 milioni in meno rispetto a Bill Gates, al quale restituisce lo scettro di uomo più ricco del mondo che gli aveva strappato nel 2017. Bezos può consolarsi con il fatto che ilsorpasso, per il momento, è temporaneo: solo alla chiusura di Wall Street saranno infatti eseguiti i calcoli ufficiali per il posizionamento nella classifica dei paperoni. A questo si aggiunge che senza il divorzio multimiliardario da MacKenzie Bezos, il patron di Amazon non avrebbe avuto alcun problema a mantenere lo scettro di re del mondo.Gli investimenti nelle consegne hanno fatto balzare i costi di spedizione a livello mondiale per Amazon del 46% a 9,6 miliardi di dollari. Ma sono la «decisione giusta di lungo termine per i nostri clienti» afferma Bezos. Inoltre «leconsegne veloci sono quelle che generano meno emissioni di anidride carbonica perché i prodotti sono spediti da centri vicini al cliente, rendendo poco pratico quindi usare i trasporti via aerea o lunghe rotte via terra» spiega. Con le consegne veloci gli abbonati Prime «acquistano più spesso e acquistano più prodotti» aggiunge il chief financial officer di Amazon, Brina Olsavsky.Nonostante il calo dell'utile, i ricavi di Amazon nel terzo trimestre sono saliti sopra le attese degli analisti, volandodel 24% a 70 miliardi di dollari. Le vendite in nord America sono aumentate a 42,6 miliardi di dollari dai 34,3 miliardidello stesso periodo dello scorso anno. Rallenta la divisione Amazon Web Service, i cui ricavi sono cresciuti 'solò del 34,7%, meno del +37% del trimestre precedente. Balzo in avanti invece per la divisione pubblicitaria, cresciuta del 43,7% e che sta diventando per la società un alto motore di crescita.