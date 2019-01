Amazon, the King of Wall Street: supera Apple e Microsoft

Ultimo aggiornamento: 17:24

Per la prima volta Amazon è diventata l'azienda più capitalizzata al mondo, superando Microsoft e Apple. Secondo gli analisti, entro la fine del 2019, l'azienda di Jeff Bezos potrebbe arrivare ai 1.000 miliardi di capitalizzazione, con un margine di guadagno stimato a oltre il 20% e con il prezzo per singola azione previsto sopra 1.900 dollari americani.Amazon domina il mercato dell'e-commerce, con una quota di mercato vicina al 50% negli Stati Uniti e con un valore delle vendite generate per quasi 260 miliardi di dollari nel 2018.Amazon capitalizza ora circa 811 miliardi di dollari, Microsoft 802 ed Apple 753, dopo i ribassi delle ultime settimana. La casa della Mela era stata la prima a superare l'anno scorso i mille miliardi di capitalizzazione. Seguono poi Alphabet, la holding che controlla Google, con 742 miliardi e Berkshire Hathaway, la società di Warren Buffett a 418 miliardi, e Facebook sullo stesso livello.Il primato del gigante di Wall Street è stato raggiunto anche grazie alla guerra commerciale tra Usa e Cina, che avrà conseguenze negative per l'economia mondiale e che ha penalizzato, per ora, maggiormente aziende esportatrici, come Apple.