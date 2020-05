Amazon punta sulla guida autonoma: vicina l'acquisizione di Zoox

(Teleborsa) - Jeff Bezos sarebbe pronto a spingere l'acceleratore sulla guida autonoma. Secondo quanto riportato da Wall Street Journal e Financial Times, infatti, Amazon starebbe per rilevare la start-up Zoox, una tra la società più avanti nel settore dei veicoli senza conducente, già valutata 3,2 miliardi nel 2014..



Lo scorso anno il colosso dell'e-commerce è stato tra i principali finanziatori di un'altra start-up della guida autonoma, Aurora, diretta concorrente di Zoox.



La crisi da Coronavirus ha fortemente impattato sui conti di Zoox tanto che la forza lavoro è già stata ridotta con il licenziamento di 100 dipendenti, il 10% della propria forza. Le difficoltà che sta attraversando la start-up avrebbero svalutato fortemente la società. Il costo dell'operazione però non è stato reso noto dalle controparti.



