Amazon, "prove" di TikTok

(Teleborsa) - Il colosso dell'e-commerce, Amazon starebbe testando una nuova funzionalità che mostrerà agli utenti i prodotti attraverso un feed di foto e video da scorrere proprio come si fa su TikTok. A riportare l'indiscrezione, Wall Street Journal ripreso anche dall'Associated Press, che ha citato Watchful Technologies, compagnia israeliana che usa l'IA per analizzare le app.

Si chiama Inspire la sezione che si raggiunge dalla pagina iniziale dell'app di Amazon e raggruppa principalmente contenuti realizzati dai clienti per parlare dei prodotti in vendita; sarà possibile mettere mi piace, salvare e condividere i post e acquistare gli articoli direttamente dal feed. Non è la prima volta che Amazon si ispira al mondo dei social network per sviluppare nuove strategie di vendita. Già qualche anno fa ha lanciato Posts, simile nelle dinamiche di funzionamento a Instagram.

Al momento, un piccolo numero di dipendenti di Amazon starebbe partecipando alla sperimentazione. L'idea di base è quella di poterla rendere fruibile agli utenti nel giro di poco tempo. Molto dipenderà da questa fase di test. C'è anche la possibilità che questa soluzione possa restare semplicemente un tentativo.

"Testiamo costantemente nuove funzionalità per rendere la vita dei clienti un po' più facile", ha detto Alyssa Bronikowski, una portavoce di Amazon, all'Associated Press.