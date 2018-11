Amazon: sono stati svelati nomi ed email di alcuni clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva una tegola su Amazon riguardo la privacy. Il colosso americano dell'e-commerce ha involontariamente svelato i nomi e gli indirizzi mail di alcuni dei suoi clienti. Tutto sarebbe successo a causa di un errore tecnico. È quanto emerge sui social media, dove varie persone hanno condiviso la email di avvertimento spedita a loro da Amazon e dove si domandano se il caso sia legato a un articolo del Wall Street Journal di inizio ottobre, secondo cui Amazon avrebbe licenziato un dipendente responsabile di aver condiviso quelle informazioni con un rivenditore esterno.«Ti stiamo contattando per farti sapere che il nostro sito ha inavvertitamente esposto il tuo indirizzo email a causa di un errore tecnico», recita la email di Amazon, secondo cui «il problema è stato risolto. Ciò non è il risultato di qualcosa che hai fatto e non c'è bisogno di cambiare password o di compiere altre azioni».Il gruppo guidato da Jeff Bezos ha confermato di «avere risolto il problema e di avere informato i clienti che potrebbero essere stati colpiti». Non ha però indicato il numero di persone coinvolte nell'incidente.