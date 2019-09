Amazon Prime Now, a Roma si potrà fare la spesa on line: negozio con 12mila prodotti

È arrivato a Roma il negozio Amazon. Il servizio si chiama Prime Now e permette ai clienti, iscritti ad Amazon Prime, di fare la spesa direttamente dall'app o dal sito web e vedersi recapitare il proprio ordine entro massimo due ore.

«Questo negozio offre circa 12mila prodotti con un assortimento che spazia dall’alimentare (frutta, verdura, carne, pesce, surgelati etc) a prodotti per la cura della persona. Sono disponibili anche alcuni articoli che noi defiiamo come i migliori di Amazon: per esempio i dispositivi Kindle ed echo. Il negozio si aggiunge al negozio Pam che è stato lanciato l'anno scorso», spiega al Messaggero Carlo Mocci general manager di Amazon Fresh and Prime Now per l’Europa e il Giappone. Amazon con questa nuova attivazione espande il servizio Prime Now , attivato un anno fa in collaborazione con Pam Panorama.

Dal nuovo centro logistico urbano di Portonaccio in zona Tiburtina partono gli ordini per tutta Roma e per alcune aree più lontane come Tivoli Terme, Guidonia Montecelio, San Vittorino, Zona L’Ottavia e La Giustiniana. Le consegne, che sono disponibili sette giorni su sette, sono gratuite per ordini superiori ai 50 euro ed è richiesto un ordine minimo di 15 euro. Il magazzino di Portonaccio, che ha dimensioni molto più piccole rispetto per esempio a quello di Passo Corese, sembra un vero e proprio supermercato: ci sono scaffali con articoli alimentari dalla pasta alle merendine e celle frigorifere con i prodotti che possono andare a male.

«Con questo servizio noi siamo presenti oltre Stati Uniti in diverse nazioni. Milano è stata la prima città fuori del mondo anglosassone in cui nel 2015 l'abbiamo attivato, abbiamo lanciato Roma l’anno scorso con Pam (settembre 2018), lanciato Torino circa due settimane fa sempre con Pam e oggi aggiungiamo Amazon a Roma allargando l’offerta», spiega Mocci.

Non solo più servizi per i clienti romani, ma anche più lavoro per l'area di Roma. «In questo specifico magazzino urbano noi adesso andremo ad aumentare la forza lavoro, perché ci aspettiamo che la domanda dei nostri clienti cresca nei prossimi mesi. Arriveremo ad avere circa 30 dipendenti con un contratto a tempo indeterminato all’interno del magazzino. Il totale del personale, però, se si considerano anche gli addetti alla consegna arriva a un centinaio», conclude il manager.

Ultimo aggiornamento: 16:10

