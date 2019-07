© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amazon amplia il servizio Prime Now a Roma. Sono 16 i nuovi Cap serviti nella Capitale per un totale di 54 Cap. La copertura delle nuove zone, spiega un comunicato, è possibile grazie al potenziamento del servizio offerto da Pam Panorama e Prime Now che permette di raggiungere ancora più clienti della Capitale. I nuovi clienti raggiunti hanno ora la possibilità di acquistare online oltre 7.000 prodotti e di beneficiare di consegne al piano in un’ora o in finestre a scelta di due ore.I clienti Prime di Roma possono scegliere tra un’ampia varietà di prodotti freschi e di ortofrutta, inclusi prodotti tipici del territorio come pecorino e guanciale. Ma anche surgelati, pasta, caffè, pannolini e prodotti per l’infanzia, prodotti per la bellezza e la cura della persona, acquistabili attraverso l’app di Prime Now o dal sito primenow.amazon.it e consegnati direttamente a casa al piano. Dal lancio di Prime Now a Roma, nel settembre 2018, i prodotti più acquistati dai clienti sono stati acqua, latte, uova, bevande gassate analcoliche e banane.Con pochi e semplici click, i clienti Prime possono quindi godere di consegne ultra-rapide sulla loro spesa, anche per le esigenze dell'ultimo minuto. Una volta selezionati i prodotti, è Pam Panorama a preparare la spesa ai clienti e Amazon a consegnarla. Inoltre, in occasione del primo ordine di almeno 50 euro, i nuovi clienti che utilizzeranno per la prima volta Prime Now nella Capitale riceveranno un uno sconto immediato di 10 euro sul valore del carrello.Scaricando sul proprio smartphone o tablet l’app Prime Now, disponibile per dispositivi Apple (iOS) e Android, oppure attraverso il sito primenow.amazon.it, è possibile verificare la disponibilità del servizio a casa propria o nel punto scelto per la consegna immettendo il Cap.Tutte le consegne in fasce orarie di due ore sono promozionalmente gratuite fino a settembre, mentre le consegne in un’ora sono disponibili per i Cap raggiunti da questa modalità al costo di 7,99 euro. L’importo minimo per gli ordini Prime Now è di 25 euro. A partire da settembre 2019, non saranno previsti costi di spedizione scegliendo di ricevere il proprio ordine in finestre di due ore per ordini superiori a 50 euro, mentre per ordini di importo inferiore il costo sarà di 3,49 euro. La consegna in un’ora sarà disponibile per i Cap raggiunti da questa modalità al costo di 7,99 euro. L’importo minimo degli ordini sarà di 15 euro.L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile al costo di 36 euro all’anno (oppure 3,99 euro al mese) e comprende un periodo di uso gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti.