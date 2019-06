Amazon Prime Day, ecco le date: 15 e 16 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i patiti dello, pronti a cerchiare rigorosamente in rosso sul calendario una data che fa rima conStiamo parlandoche scalda i"Il Prime Day comincerà alleper la prima volta - durerà 48 ore,agli iscritti a Prime, annuncia ufficialmente il colosso dell'e-commerce.48 ore di shopping a prezzi super vantaggiosi, ma non solo: il Prime Day comunque continuerà anche nei giorni successivi con un sicuro strascico di- Non mancherà quest'anno una interessante novità: nel corso del Prime Day saranno disponibili più di un milione di deal a livello globale, tra cui leprezzisui marchi di punta e alcuni deidell'anno,ovviamentee per un certo periodo diLa spunteranno, dunque, i più rapidi.