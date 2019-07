Amazon, Prime Day da record: venduti oltre 175 milioni di prodotti

(Teleborsa) - Un appuntamento imperdibile e attesissimo dagli amanti dello shopping online che hanno letteralmente affilato le armi, rispondendo in massa, a caccia dell'occasione migliore e del prezzo ribassato.



Stiamo parlando dell'Amazon Prime Day che per 48 ore ha offerto oltre un lunghissimo e ghiotto elenco di prodotti scontati agli iscritti Prime, registrando un altro record.



Tra il 15 e il 16 luglio, secondo la stessa Amazon, le vendite hanno superato i 175 milioni di prodotti, più degli ultimi Black Friday e Cyber Monday - le due giornate clou per gli acquisti - messi insieme. Si è trattato del "più grande evento di shopping nella storia di Amazon". © RIPRODUZIONE RISERVATA