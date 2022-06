Amazon Prime Air, le consegne con i droni: come funzionerà il servizio

In futuro il pacco ordinato su Amazon potrebbe arrivare a casa vostra direttamente su un drone, con il nuovo servizio "Prime Air" Lo ha annunciato il colosso di e-commerce che prevede di avviare questa modalità di consegna entro l'anno prossimo in California, a Lockerford.

Negli Stati Uniti previste un milione di consegne all'anno

La consegna utilizzando droni non è una novità negli Stati Uniti dove è già impiegata anche da Walmart, rivale del colosso di Bezos. Walmart offre un sistema di consegna con i droni e a maggio ha annunciato l'aumento del servizio, con una espansione in sei stati entro la fine dell'anno e un potenziale di consegna di un milione di pacchi l'anno.

L'annuncio di Amazon

L'annuncio del gigante della logistica è avvenuto sui social, con un post: "I clienti Amazon nella città di Lockeford, nella California settentrionale, potranno iscriversi per la consegna gratuita con i droni "Prime Air" ha scritto la società.

Il drone per le consegne

Amazon ha presentato nel 2019 il drone che verrà usato per le consegne: MK27-2 offre un design esagonale in nome della stabilità durante il volo. Inoltre l'azienda ha specificato che è stato progettato per minimizzare le onde sonore ad alta frequenza nel massimo rispetto dell'ambiente circostante.