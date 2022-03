Amazon, nel 2021 creati in Italia più di 4.500 posti di lavoro a tempo indeterminato

Amazon ha reso noto di aver creato in Italia più di 4.500 posti di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2021, superando del 50% il piano annunciato lo scorso giugno. Oggi in Italia Amazon impiega nei suoi 50 siti più di 14.000 dipendenti a tempo indeterminato e l'azienda ha più che raddoppiato il numero dei suoi dipendenti dalla fine del 2019, quando impiegava 6.900 persone. "Il raddoppio dei posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia negli ultimi due anni sottolinea il contributo alla ripresa economica del Paese attraverso il nostro Piano Italia", ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP Country Manager Amazon.it and Amazon.es.



"Il nostro sostegno alla crescita dell'economia italiana - ha aggiunto - si concretizza nel supporto alle comunità locali attraverso sia la creazione di posti di lavoro qualificati in ognuno dei nostri 50 siti sul territorio, sia negli investimenti per la digitalizzazione delle PMI. Le persone di talento che abbiamo assunto continueranno a sviluppare l'infrastruttura digitale e fisica che oggi supporta più di 18.000 piccole imprese italiane nel fornire prodotti e servizi a milioni di clienti in tutto il mondo".



"Le PMI italiane che vendono su Amazon hanno creato più di 50.000 posti di lavoro come diretta conseguenza del loro rapporto con Amazon. Si e' parlato molto di come l'e-commerce sia cresciuto durante i due anni della pandemia, ma anche questi numeri dimostrano che tale crescita ha generato nuovi posti di lavoro di qualità, circa 100.000 tra diretti e indiretti, e ha contribuito alla crescita dell'economia del Paese in linea con gli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo contesto, i protocolli firmati nel 2021 rappresentano un'ulteriore prova del nostro impegno per instaurare un dialogo costruttivo e responsabile nel Paese in termini di relazioni industriali", ha concluso Marseglia.