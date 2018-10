Trenitalia, i biglietti si potranno acquistare con Amazon Pay

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue il percorso dideinfatti, apre ade inaugurachi viaggia suGrazie adaumentano, dunque, le giàsu trenitalia.com per ottenere ilIn questo caso basterà utilizzare, sia per i collegamenti a lunga percorrenza che regionali. I clienti di Trenitalia, si legge in una nota, possono cosìnon finiscono quiper coloro che si muovono spesso in treno sulla solitanell'area riservata dedicata agli acquisti è possibile infatti salvare ilDall'inizio dell'anno sono