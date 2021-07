Amazon paga dazio con la trimestrale

1 Minuto di Lettura

Venerdì 30 Luglio 2021, 16:45







(Teleborsa) - In forte ribasso Amazon, che mostra un -6,78% dopo la trimestrale deludente e sulla notizia di una multa da 746 milioni di euro per violazione del GDPR in UE.



L'andamento del colosso dell'e-commerce nella settimana, rispetto all'S&P 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3.380,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3.319,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3.282,6.