Amazon, nuovo record di utili. Preoccupa il 1° trimestre 2019

(Teleborsa) - Amazon continua a registrare nuovi record nei conti, mostrandosi un po' debole per il futuro.



Il colosso dell'e-commerce ha concluso il 4° trimestre dell'anno con un utile netto quasi raddoppiato a 3,03 miliardi di dollari, grazie allo shopping natalizio e alle attività di cloud. L'EPS si attesta a 6,04 dollari per azione dai 3,75 dollari del pari periodo 2017 e dai 5,68 dollari stimati dal mercato.



In crescita del 20% il fatturato a 72,4 miliardi di dollari a fronte dei 71,9 miliardi del consensus.



Preoccupano però i ricavi del primo trimestre 2019, visti tra i 56 e i 60 miliardi di dollari, sotto i 60,8 miliardi indicati dagli analisti.



In calo il titolo della società di Jeff Bezos nel trading after hours.









