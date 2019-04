Amazon nel mirino dell'Antitrust: sospetto abuso di posizione dominante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha aperto un'indagine sucirca l'ipotesi che sfrutti la sua posizione dominante per obbligare i venditori terzi ad appoggiarsi sui suoi servizi di logistica. "L'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di cinque società del gruppo Amazon,per accertare un presunto abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del TFUE".sarebbe il trattamento preferenziale accordato aiche scelgono il servizio di logistica fornito da Amazon stessa. Si tratterebbe di vantaggi legati ale delle vendite concluse tramite la piattaforma di e-commerce gestita da Amazon. Scrivesul punto:In particolare,conferirebbe unicamente aiche aderiscono al servizio di logistica offerto da Amazon stessa ("Logistica di Amazon" o "Fulfillment by Amazon")in termini di visibilità della propria offerta e di miglioramento delle proprie vendite su Amazon.com,"I funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nellecon l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza", sottolinea ancora l'Authority nella nota, spiegando chequanto piuttosto sulla possibilità di Amazon di discriminare sulla base dell'adesione o meno da parte dei venditori al servizio di logistica FBA (self-preferencin) e specificando che