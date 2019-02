Amazon lancia il nuovo Echo Show: Alexa ora è anche video

Ormai è cosa nota: in cima alla classifica dei dispositivi tech più venduti del 2018 ci sono gli assistenti vocali. Una piccola rivoluzione per le case degli italiani che è stata guidata da Alexa, l’intelligenza artificiale in cloud che anima gli smart speaker di Amazon. Ora però, la famiglia si sta ulteriormente allargando. L’azienda statunitense ha lanciato il nuovo Amazon Echo Show. Da oggi, 20 febbraio, arriva in Italia il primo dispositivo Alexa con uno schermo HD da 10 pollici integrato. Un display che consente ad Alexa di riprodurre contenuti video senza rinunciare alle sue funzioni originarie: hub per Casa Intelligente e sistema audio stereo che garantisce bassi potenti. Il dispositivo è disponibile in pre-ordine da oggi a 229,99 € su Amazon (le consegne inizieranno a partire dal 27 febbraio).

«Con Echo Show miglioriamo ulteriormente l’esperienza di Alexa in Italia - spiega Jorrit Van der Meulen, Vice President, Amazon Devices International - Il nuovo dispositivo combina tutto ciò che i clienti amano di Alexa con la possibilità di visualizzare i contenuti su un bellissimo schermo. È possibile guardare le ultime notizie, fare una videochiamata con Alexa, guardare chi c’è alla porta di ingresso effettuando chiamate bidirezionali attraverso il citofono, divertirsi con le Skill che offrono contenuti visivi. Basta chiedere». Tra le skill - le abilità disponibili dello smart speaker - anche quella del Messaggero che consente di restare sempre informati su attualità e approfondimenti, anche quando le mani sono impegnate.

Il DISPLAY

Come detto la vera novità è lo schermo che, oltre ad aumentare incredibilmente le potenzialità di utilizzo di Alexa, ha delle caratteristiche - anche tecniche - di tutto rispetto. Lo schermo HD da 10 pollici infatti, è progettato per permettere al cliente di ottenere informazioni a colpo d’occhio da ogni punto della stanza. Echo Show può essere utilizzato per organizzare le attività domestiche: impostare un timer per la cucina e vederne il countdown, guardare e gestire in modo semplice il proprio calendario o chiedere di visualizzare la lista della spesa o l’elenco delle cose da fare. È possibile chiedere ad Alexa di mostrare le foto su Amazon Photos, gli orari dei film e molto altro. Lo schermo è completato da due driver al neodimio da 2 pollici, un radiatore passivo per i bassi e una gestione del segnale Dolby che permettono di diffondere un suono con bassi profondi e potenti e alti nitidi e cristallini, perfetti per ascoltare la propria musica preferita. Basta chiedere di riprodurre musica da Amazon Music, Spotify Premium, Deezer e dalle radio in streaming attraverso le Skill di RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105, RDS, Radio Italia, Radio Kiss Kiss e da molte altre tramite Tuneln.

LE FUNZIONI

Oltre al ruolo di smart hub domestico, le ottime caratteristiche tecniche di Echo Show, lo rendono adatto anche per l’intrattenimento. Per i clienti Amazon Prime è possibile guardare film e programmi TV semplicemente dicendo «Alexa, riproduci The Grand Tour» per vedere Prime Video, oppure «Alexa, riproduci le ultime notizie» per essere sempre aggiornati sulle news del Messaggero o di Sky TG24 e ANSA mentre si sta bevendo il primo caffè della mattina. Non solo, l’aggiunta della componente video, rende Show un ulteriore valido aiuto per la cucina. Basta chiedere ad Alexa le istruzioni passo dopo passo per cucinare con GialloZafferano. Una volta scelta la ricetta, basta dire «Alexa, iniziamo a cucinare» e l’assistente guiderà l’utente passaggio dopo passaggio attraverso la ricetta preferita con immagini e video. Non è necessario toccare lo schermo con le mani bagnate o sporche: con la voce sarà possibile passare alla fase successiva della ricetta o creare una lista con gli ingredienti.

Inoltre Show offre anche la possibilità di comunicare in modo bidirezionale utilizzando il videocitofono di Ring. Quando il campanello suona, o viene rilevato un movimento dalla telecamera, basta dire «Alexa, rispondi alla porta d’ingresso» per vedere e parlare con la persona all’uscio senza dover aprire la porta. Inoltre, è possibile chiedere ad Alexa di riprodurre uno specifico suono quando qualcuno suona il campanello. Se poi la necessità è quella di effettuare video chiamate nitide, Amazon ha pensato anche a quello. Il nuovo arrivato della famiglia Echo è dotato di una fotocamera integrata da 5 MP che è perfetto per chiamate “senza mani” ad amici e parenti che hanno uno Spot, uno Show o l’App Alexa. Inoltre, utilizzando la funzionalità Drop-In sui dispositivi Echo compatibili, si può controllare cosa succede nella camera dei bambini oppure vedere come si comporta il cane in salotto.

PREZZO E DISPONIBILITA'

Una sfilza di nuove possibilità che Amazon offre a 229,99 €. Inoltre Echo Show può essere supportato da una base che permette di inclinare il dispositivo per adattare l’angolo di visione e quello della telecamera, per soli 29,99 €. Entrambi sono disponibili in pre-ordine a partire dal 20 gennaio e le spedizioni inizieranno a partire dal 27 Febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA