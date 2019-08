Amazon, Jeff Bezos vende 2,8 miliardi di dollari di azioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -guarda alla Luna e pur di, il suo progetto di viaggi nello spazio, decide di. Nella sola scorsa settimana, infatti, l'uomo più ricco al mondoun totale diL'operazione è stata effettuata a fine luglio, precisamente tra il 29 e il 31 del mese. In quei tre giorni Bezos hadella sua piattaforma online ad un prezzo diper un controvalore didi dollari. Bezos ha poi replicato due giorni dopo, tra l'1 e il 2 agosto, mettendo sul piatto altri titoli perdi dollari.Così facendo il fondatore di Amazondalla precedente quota del 16%.Seppur questa faccia parte di un progetto già annunciato per portare fondi a Blue Origin,- la più grande mai effettuata per mano di Bezos -che hanno portato a picco le azioni Amazon a Wall Street. Ieri il titolo ha infatti perso il 3,19% portando il proprio valore a 1.765,13 dollari, pur considerando le massicce perdite accusate dall'intero mercato per la guerra valutaria.